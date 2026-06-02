MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: Από την πρώτη στιγμή είπα ότι θα την παντρευτώ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Διονύσης Σχοινάς.

«Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί», είπε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς για την Καίτη Γαρμπή.

Ο Διονύσης Σχοινάς πρόσθεσε: «Η Καίτη στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ.

Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό σε μία σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα, μετά ο θαυμασμός».

Ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε επίσης: «Ο γιος μου είναι ο κολλητός μου. Έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο; Να γίνει νο1. Έχω λάβει αρνητικά σχόλια, ότι είμαι άφωνος, ότι γέρασα.

Το πρώτο που δεν συγχωρώ είναι το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Δεν βγάζω ανθρώπους από τη ζωή μου τελείως, δεν κρατάω κακίες. Δεν έχω παρεξηγηθεί ποτέ στη ζωή μου».

Διονύσης Σχοινάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο – Πώς μπορεί να μειωθεί κατά 50%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Να συζητηθεί η απέλαση του Αλβανού πρέσβη για τα επεισόδια στην Αλβανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πλημμύρισαν με ντόπιους και ξένους επισκέπτες οι παραλίες της Χαλκιδικής

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για 5.000 εργάτες γης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κυρανάκης για τρένα: Τον Αύγουστο παραδίδεται το Αθήνα- Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μπαλάφας: Χρειάζεται ανασύνθεση και ενότητα στον προοδευτικό χώρο – Ο Τσίπρας πήρε ένα πολιτικό ρίσκο