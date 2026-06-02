Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: Από την πρώτη στιγμή είπα ότι θα την παντρευτώ

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Διονύσης Σχοινάς.

«Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί», είπε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς για την Καίτη Γαρμπή.

Ο Διονύσης Σχοινάς πρόσθεσε: «Η Καίτη στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ.

Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό σε μία σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα, μετά ο θαυμασμός».

Ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε επίσης: «Ο γιος μου είναι ο κολλητός μου. Έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο; Να γίνει νο1. Έχω λάβει αρνητικά σχόλια, ότι είμαι άφωνος, ότι γέρασα.

Το πρώτο που δεν συγχωρώ είναι το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Δεν βγάζω ανθρώπους από τη ζωή μου τελείως, δεν κρατάω κακίες. Δεν έχω παρεξηγηθεί ποτέ στη ζωή μου».