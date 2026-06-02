Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Στη φυλακή ο 30χρονος για την ένοπλη επίθεση – Αρνείται ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 30χρονος Έλληνας που κατηγορείται ότι πρωταγωνίστησε στην ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 39χρονος υπάλληλος.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αλβανικής καταγωγής αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο ΑΤ της περιοχής τους, για την υπόθεση με την επίθεση στο κατάστημα κινητών τηλεφώνων στα Πατήσια.

Ο 30χρονος Έλληνας αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.

Το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε την Τετάρτη (27/05/2026) σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων, με αποτέλεσμα τον

Το newsit.gr είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι δυο άνδρες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια, μπήκαν σε ένα γκρι αυτοκίνητο, και ξεκίνησε μία κινηματογραφική καταδίωξη από τους αστυνομικούς, με τους δράστες να συγκρούονται στη λεωφόρο Κηφισού σε 3-4 αυτοκίνητα, με τους 3 από αυτούς να συλλαμβάνονται ενώο 4ος διαφεύγει των αρχών.