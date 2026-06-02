MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ελπίζω να μείνω κι άλλα χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μετά από μια αποτυχημένη σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς και με πολλά δημοσιεύματα να τον εμφανίζουν να μην τα έχει πλέον καλά με τη διοίκηση της ομάδας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τα “Ελάφια”, με τους ρεπόρτερ στο NBA να ψάχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε δηλώσεις που έκανε σε κανάλι στο ΥouTube, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε τη “βόμβα” του, αφού άφησε να εννοηθεί πως θα ήθελε να συνεχίσει στους Μιλγουόκι Μπακς, για πολλά χρόνια.

Φυσικά, μένει να φανεί εάν οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα δεχθούν για τον “Greek freak”.

Μιλώντας στο “YouTube channel School of Hard Knocks” για μια από τις επιχειρήσεις που έχει μετοχές (ένα εστιατόριο στο Μιλγουόκι) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε:

“Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, “Ω, υπέροχα”! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ. Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα”.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Πάνω από 2.100 τροχονομικές παραβάσεις το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Δείτε αν είστε δικαιούχοι

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Δεν έχει πέσει στο τραπέζι μια συνεργασία με την Ελίνα Παπίλα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Η εξόρμηση με τον σύντροφό της σε παραλία της Μυκόνου και τα παιχνίδια στην άμμο – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσίπρας προς Ράμα με αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών: Η στάση του καθενός μας στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Οργή Τραμπ κατά Νετανιάχου: “Είσαι παλαβός – Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή”