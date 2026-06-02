Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου

Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή σήμερα ο γνωστός δημοσιογράφος, Νάσος Αθανασίου.

Από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεορασης. Έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή το 1976 «Κάθε μεσημέρι».

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε ηλικία ως φοιτητής της νομικής. Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα».

Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

