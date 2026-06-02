Τομέας Οικονομικών ΠΑΣΟΚ: Όσο ο πρωθυπουργός “λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια”, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός

«Η νέα εκτίναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat, δεν αποτελεί μια προσωρινή στρέβλωση. Είναι ο έβδομος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ.

Τονίζει πως «οι σωρευμένες ανατιμήσεις εδώ και τέσσερα χρόνια δεν συνιστούν απλώς για ακρίβεια. Μιλάμε για μια συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μιλάμε για την τεράστια μεταφορά εισοδήματος από τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, προς τα ολιγοπώλια που αποκομίζουν υπερκέρδη μέσα από την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών».

Ο Τομέας Οικονομικών του κόμματος σχολιάζει πως «ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι “λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια”, όμως όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν. Και όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με τον μήνα».

«Η αλήθεια είναι απλή», αναφέρει ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ: «η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη». Υποστηρίζει ότι «γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή οικονομικής πολιτικής». Μια νέα πολιτική, όπως αναφέρει, που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τη μικρομεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό, «που θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, θα ενισχύσει τα εισοδήματα των πολιτών και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων».

