Κοζάνη: Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα – Νεκρά 15 πρόβατα
Φωτο: Kozanimedia.gr
THESTIVAL TEAM
Μπροστά σε πρωτόγνωρες εικόνες βρέθηκαν σήμερα το πρωί πατέρας και γιος, στο Λιβαδερό Σερβίων, μόλις έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, μετά την τρομερή επίθεση αρκούδας, η οποία διέλυσε σχεδόν τα πάντα.
Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο θλιβερός απολογισμός της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες, είναι 15 αιγοπρόβατα νεκρά, αρκετά σοβαρά τραυματισμένα, αλλά και μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί.
Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι απευθύνθηκαν στον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, για να καταγράψει τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αλεξάνδρα Σδούκου: Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, να μην γίνει ανεπάρκεια για την χώρα
- Βουβός πόνος στο τελευταίο “αντίο” στον Μάριο Οικονόμου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του στα Ιωάννινα – Δείτε εικόνες
- Αγαπηδάκη: Πολλά υποσχόμενη η θεραπεία για τον καρκίνο με την αμιβανταμάμπη, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση