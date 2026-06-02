MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοζάνη: Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα – Νεκρά 15 πρόβατα

Φωτο: Kozanimedia.gr
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μπροστά σε πρωτόγνωρες εικόνες βρέθηκαν σήμερα το πρωί πατέρας και γιος, στο Λιβαδερό Σερβίων, μόλις έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, μετά την τρομερή επίθεση αρκούδας, η οποία διέλυσε σχεδόν τα πάντα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο θλιβερός απολογισμός της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες, είναι 15 αιγοπρόβατα νεκρά, αρκετά σοβαρά τραυματισμένα, αλλά και μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί.

Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι απευθύνθηκαν στον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, για να καταγράψει τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο.

Κοζάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: Από την πρώτη στιγμή είπα ότι θα την παντρευτώ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Δείτε αν είστε δικαιούχοι

ΔΙΕΘΝΗ 16 λεπτά πριν

ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά σε εννέα κράτη-μέλη, τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 41 λεπτά πριν

O ΕΟΦ ανακαλεί αποστειρωμένες γάζες λόγω απόκλισης από τις προδιαγραφές

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του μήνα – Εύνοια στα ερωτικά και δράση στα επαγγελματικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εκτός πινάκων διαιτησίας στην ΚΕΔ ο Τάσος Σιδηρόπουλος