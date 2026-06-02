Κοζάνη: Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα – Νεκρά 15 πρόβατα

Μπροστά σε πρωτόγνωρες εικόνες βρέθηκαν σήμερα το πρωί πατέρας και γιος, στο Λιβαδερό Σερβίων, μόλις έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, μετά την τρομερή επίθεση αρκούδας, η οποία διέλυσε σχεδόν τα πάντα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο θλιβερός απολογισμός της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες, είναι 15 αιγοπρόβατα νεκρά, αρκετά σοβαρά τραυματισμένα, αλλά και μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα, η οποία σχεδόν έχει διαλυθεί.

Άμεσα, οι κτηνοτρόφοι απευθύνθηκαν στον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, για να καταγράψει τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο.