Μαρία Αντωνά: Ο Γιώργος Λιάγκας έλαβε μόνο δύο – τρία τοξικά σχόλια

Η Μαρία Αντωνά μίλησε στο Breakfast@Star και απάντησε για τα σχόλια που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας για τα γενέθλιά του, με αφορμή την κοινή τους φωτογραφία στο instagram.

«Ο Γιώργος Λιάγκας διευκρίνισε ότι ήτανε πάρα πολλά τα σχόλια τα θετικά, απλά υπάρχουνε και κάποια, ένα, δύο, τρία τοξικά, τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Οπότε ας μείνουμε στο καλό, στο ότι υπήρχανε πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλά θετικά σχόλια και πραγματικά εμένα με συγκίνησαν», τόνισε η Μαρία Αντωνά και συνέχισε:

«Πήρα πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο, όχι μόνο στο κομμάτι των γενεθλίων, μετά τη συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, πήρα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι αγάπη έχει ο κόσμος μέσα του και πραγματικά τι αγάπη δίνει. Τι να μείνω τώρα στο ένα, δύο, στα τοξικά και σε αυτά, δεν κάνει. Είναι τόση πολλή η αγάπη του κόσμου που μένω σε αυτό, στο θετικό».

Στην ερώτηση αν η ίδια θα έκανε εκπομπή απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά απάντησε: «Μπορεί, άμα ήτανε μία καλή πρόταση. Δεν είναι θέμα «απέναντι», είναι θέμα δουλειάς. Από τη στιγμή που είμαι επαγγελματίας, άμα μου γινότανε μία πρόταση που ήτανε ωραία και σωστή, αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο, δεν έχει να κάνει το απέναντι ή όχι».

