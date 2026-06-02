Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: Η σχέση μας δεν δοκιμάστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται, τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει

Για τη σχέση του με την Καίτη Γαρμπή μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς, σημειώνοντας πως δεν δοκιμάστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται να κλονιστεί, ενώ υποστηρίζει πως πλέον έχουν γίνει «ένα».

Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 2 Ιουνίου εξήγησε πως δεν μαλώνουν ποτέ μεταξύ τους και ακόμη και σε στιγμές έντασης, καταλήγουν να γελούν: «Η σχέση μας δεν δοκιμάστηκε ποτέ, δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώσουμε. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να φωνάξω ποτέ στον άνθρωπο που αγαπάω. Είμαστε 30 χρόνια μαζί, έχουμε κάτι ό,τι έχουμε κάνει, τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει και θα σου φωνάξω ή θα σε βρίσω; Όποτε συμβαίνει αυτό το πράγμα και σε κοινούς γνωστούς μας, λέω “ρε παιδιά, ντροπή, σεβασμός”. Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έχω πει ότι αν γίνει κάτι και κάποιος φωνάξει, παίρνω το αμάξι, κάνω μία βόλτα και ξαναγυρίζω και σκάμε στα γέλια», είπε.

Έπειτα, τόνισε ποια είναι τα βασικά στοιχεία σε μία σχέση: «Είναι πολύ σημαντικό σε μία σχέση να θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Η αυτονομία και η συντροφικότητα είναι τα δύο πρώτα και μετά ο θαυμασμός. Αν πέσει στα μάτια σου έχει σπάσει πολύ το πράγμα…», δήλωσε.

Ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε πως δεν θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος μόνος του και θεωρεί πως ήταν τυχερός που βρέθηκε η Καίτη Γαρμπή στη ζωή του: «Ευτυχία για εμένα δεν μπορεί να υπάρξει αν είμαι μόνος μου. Πρέπει με κάποιον να τα μοιραστείς, να έχεις έναν μάρτυρα στη ζωή σου για να του δείχνεις τα καλά πράγματα και τα άσχημα και μετά να τα συζητάτε και να τα βάζετε στο δικό σας book, στο δικό σας λεύκωμα. Είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους του κόσμου. Ήταν θέμα τύχης. Προγραμματίζεις πράγματα, αλλά είναι θέμα τύχης να σου έρθουν άνθρωποι στον δρόμο σου. Πιστεύω ότι με την Καίτη έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί, αν έχει γίνει. Κάποτε θα ήταν μητέρα μου, κάποτε θα ήταν πατέρας μου, κάποτε θα ήταν γιος μου…».

Περιγράφοντας τη γνωριμία τους, είπε: «Θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Ήμουν για πάρα πολύ καιρό στο Posidonio, της έκανα δεύτερη φωνή, πέρναγε από μπροστά μου και δεν με έβλεπε ποτέ. Πέρναγε από μπροστά μου και… τίποτα. Δεν υπήρχα, ήμουν αόρατος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι με το που την είδα είπα ότι θα την παντρευτώ. Ήταν ο Λάμπης Λιβιεράτος δίπλα μου και του είχα πει “εγώ θα την παντρευτώ αυτή την τύπισσα, γιατί είναι η τύπισσα που βλέπω στα όνειρά μου”. Του χρόνου θα είμαστε 30 χρόνια μαζί. Φέτος (στην επέτειο) την πήγα στην Πράγα, της έκανα ένα τραπέζι, με ζωντανή ορχήστρα που έπαιζε όπερα και Μότσαρτ. Ήμασταν καταπληκτικά, ήμασταν πολύ στο στοιχείο μας».

Όπως ανέφερε ο Διονύσης Σχοινάς, δεν κάνει μόνο ο ίδιος «τρέλες» για τη σύζυγό του: «Η Καίτη μου έχει κάνει πολύ πιο τρελά πράγματα απ’ ότι έχω κάνει εγώ. Δεν θα μπορούσε να είμαστε ζευγάρι διαφορετικό. Έχει κάνει πιο λίγα και πιο δυνατά. Δεν λέγονται αυτά. Πριν παντρευτούμε μου έχει κάνει τρελά πράγματα», επισήμανε.

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής εξήγησε πως το μόνο που έχει αλλάξει μετά από τόσα χρόνια σχέσης είναι ο ενθουσιασμός, τονίζοντας πως ο έρωτας παραμένει: «Μετά από τόσα χρόνια σχέσης φεύγει ο τρελός ενθουσιασμός και αυτό το “θέλω να σε σκίσω τώρα”, αλλά γίνεται να φύγει ο έρωτας; Το ότι μπορείς τόσα χρόνια και γίνεσαι με τον άλλον ένα, πέφτεις εσύ και σε σηκώνει ο άλλος, αυτό είναι έρωτας. Αυτό κρατάει τον έρωτα. Για εμένα οικογένεια είναι ότι γινόμαστε ένα. Και σε πορτοφόλι. Είχαμε πάντα κοινό πορτοφόλι».