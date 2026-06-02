Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία συμπατριώτη του- Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 38χρονος Πακιστανός που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ώς ένας από τους δράστες της άγριας δολοφονίας ενός 24χρονου -επίσης Πακιστανού-, η σορός του οποίου είχε βρεθεί ακέφαλη τον Ιούνιο του 2022, στη Χαλάστρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης κατάφεραν να ξετυλίξουν έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες οι αστυνομικοί μέσω αξιοποίησης ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών. Ως δράστες του εγκλήματος έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 38χρονος Πακιστανός που συνελήφθη και πλέον μετά την απολογία του παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές. Η Αστυνομία εκτιμά πως οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η σύζυγος του 38χρονου Πακιστανού μιλώντας σε δημοσιογράφους αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του συζύγου της στη δολοφονία του 24χρονου ενώ κληθείσα να σχολιάσει τις αναφορές πως εκείνη διατηρούσε σχέση με το θύμα, τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Δεν έχει καμία σχέση ο σύζυγός μου. Αν είχε κάποια σχέση με αυτά, όντως, γιατί να έμενε στην Ελλάδα, να ξεκινήσει, να ανοίξει κι άλλες επιχειρήσεις, να προσπαθεί για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά του και για μένα; Δεν θα έμενε, πρώτα απ’ όλα, δεν θα έμενε στην Ελλάδα αν είχε κάνει κάτι τέτοιο όπως λένε στις δικογραφίες και σε όλα τα υπόλοιπα. Λείπουν τρία άτομα. Γιατί αφού αυτοί λείπουνε, δεν λείπει και ο ίδιος; Δεν θα έπρεπε να λείψει;», ανέφερε αρχικά.

Εν συνεχεία τόνισε αναφερόμενη στο θύμα πως δούλευαν μαζί σε κατάστημα και μετά εκείνος έφυγε ενώ είπε πως είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και είχαν πάει 1-2 φορές για καφέ, δίχως όμως να έχουν κάποια παραπάνω σχέση.

«H επιβολή της προσωρινής κράτησης είναι αναμενόμενη λόγω της βαρύτητας του αδικήματος αν και υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης για την ύπαρξη οποιουδήποτε αποδεικτικού υλικού. Τέσσερα χρόνια υποτίθεται ότι σχηματιζόταν μια δικογραφία που το μοναδικό εύρημα αυτής είναι η ύπαρξη στίγματος κινητού στον χώρο της επιχείρησης του συγκεκριμένου ανθρώπου που κατηγορείται», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο συνήγορος του 38χρονου, Γιάννης Γλύκας, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο -είτε γενετικό υλικό είτε αποτύπωμα είτε υλικό από κάμερα- που να συνδέει τον 38χρονο με την υπόθεση. Παράλληλα τόνισε πως οι Αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος και εμφανίστηκε βέβαιος πως στο Δικαστήριο οι πολύ λίγες ενδείξεις που υπάρχουν τώρα θα οδηγήσουν σε πανηγυρική του αθώωση.

«Στα 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα έχει τρεις επιχειρήσεις, οικογένεια και αφού έχει καταγγείλει τέσσερις φορές τον συγκεκριμένο άνθρωπο για διάφορα αδικήματα, δεν βρήκε το δίκαιο του. Δεν έχει κανένα λόγο, δύο χρόνια μετά για την όποια διαφορά προσέφυγε στη δικαιοσύνη, να του αφαιρέσει τη ζωή. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Υπάρχει έλλειψη κινήτρου και έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου. Δεν υπάρχει κανένα ερωτικό κίνητρο. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Γλύκας.