Αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας: Οριστικά με δύο νέους παίκτες στην ενδεκάδα

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πήρε αποφάσεις για το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στη σημερινή της συνεδρίαση.

Εν αναμονή της προκήρυξης του Κυπέλλου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η ΕΕΠ προχώρησε σε αλλαγές στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Οι πιο σημαντικές αφορούν στη διεξαγωγή του με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ διατηρούνται οι τέσσερις αγωνιστικές. Ωστόσο, όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους.

Από εκεί και πέρα, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή δύο (αντί ενός) νέων Ελλήνων παικτών στην βασική ενδεκάδα, οι οποίοι θα είναι γεννημένοι από το 2004 κι έπειτα.

Ακόμη αποφασίστηκε πως παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.

