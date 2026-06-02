MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας: Οριστικά με δύο νέους παίκτες στην ενδεκάδα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πήρε αποφάσεις για το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στη σημερινή της συνεδρίαση.

Εν αναμονή της προκήρυξης του Κυπέλλου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η ΕΕΠ προχώρησε σε αλλαγές στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Οι πιο σημαντικές αφορούν στη διεξαγωγή του με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ διατηρούνται οι τέσσερις αγωνιστικές. Ωστόσο, όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους.

Από εκεί και πέρα, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή δύο (αντί ενός) νέων Ελλήνων παικτών στην βασική ενδεκάδα, οι οποίοι θα είναι γεννημένοι από το 2004 κι έπειτα.

Ακόμη αποφασίστηκε πως παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.

Πηγή: sdna.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο Λίβανος ανακοίνωσε τη μερική κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, κρίσιμη η συνάντηση στην Ουάσινγκτον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αττική: Φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο – Αναφορές για εκρήξεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

“Βάκχαι Φεστ 2026”: Από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη η παράδοση γίνεται γιορτή στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μάριος Οικονόμου: Το μεγάλο όνειρο της πολεμικής αεροπορίας και ο λόγος που σταμάτησε στα 31 την καριέρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος μεθυσμένος οδηγός στην Τούμπα