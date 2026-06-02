“Ή σταματούν οι επιθέσεις ή χτυπάμε τη Νταχίγια” – Το μήνυμα του Ισραήλ προς τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ, μαζί με τον ισραηλινό στρατό, εργαζόμαστε για να συνδέσουμε την τύχη της Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) με αυτήν των βόρειων ισραηλινών οικισμών. Αν οι ισραηλινοί οικισμοί συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις, θα εκκενώσουμε και θα βομβαρδίσουμε τη σιιτική συνοικία Νταχίγια στη Βηρυτό, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ», τόνισε ο Κατς.

«Οι ΗΠΑ ενέκριναν αυτήν την αρχή και τη μετέφεραν στην λιβανέζικη κυβέρνηση και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (…) Είτε σταματά ο βομβαρδισμός των πόλεων, είτε, αν αυτός συνεχιστεί, θα πλήττουμε τη Νταχίγια στη Βηρυτό», συνέχισε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

