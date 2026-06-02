Θεσσαλονίκη: 543 τροχονομικές παραβάσεις σε μία ημέρα σε ελέγχους της Τροχαίας Λητής

Εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους συνεχίζει να πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία πεζών και οδηγών, καθώς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της πόλης και των γύρω περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής υλοποίησαν τη Δευτέρα ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τη διάρκεια της οποίας βεβαιώθηκαν συνολικά 543 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν κυρίως παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων, αλλά και επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:

46 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

12 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

367 παραβάσεις που αφορούσαν φορτηγά οχήματα,

9 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

2 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

14 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,

18 παραβάσεις για έλλειψη σύνεσης και προσοχής,

6 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,

8 παραβάσεις σχετικές με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ),

3 παραβάσεις που αφορούσαν οχήματα ταξί,

και 58 λοιπές παραβάσεις.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι οι στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε διάφορες περιοχές του νομού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση όλων των πολιτών.