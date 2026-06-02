Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερά τα πράσινα τον Ιούνιο – Με το “δεξί” ξεκίνησε το καλοκαίρι στη λιανική

Σε σταθερά επίπεδα παρέμειναν για έναν ακόμη μήνα τα πράσινα (ρυθμιζόμενα) τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, παρά τη μικρή άνοδο που σημείωσε η χονδρική αγορά.

Συγκεκριμένα, η τιμή στα τιμολόγια ρεύματος στη χονδρική αγορά ενισχύθηκε ελαφρώς από τα 88 στα 92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά η λιανική ρεύματος έμεινε εν πολλοίς ίδια.

Για τον Ιούνιο το μέσο προϊόν βρίσκεται κοντά στα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Οι τιμές στα τιμολόγια ξεκινούν από τα 13,8 και φτάνουν ως τα 19,9 λεπτά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο μια εταιρεία προμήθειας ανέβασε την τιμή της, ενώ υπήρξε ακόμη μια που τη μείωσε με την πλειοψηφία να μην προβαίνει σε διαφοροποιήσεις.

Αναλυτικά οι νέες τιμές έχουν ως εξής για τα πράσινα οικιακά τιμολόγια:

ΔΕΗ: 13,8 λεπτά (15,39 για κατανάλωση άνω των 200 KWh)

Protergia: 15,9 λεπτά

Ήρων: 14,76

Φυσικό Αέριο: 18,87

NRG: 19,9

ΖΕΝΙΘ: 19,88

Volton: 18,61

Με τον τρόπο αυτό η θερινή περίοδος ξεκινάει ομαλά για τους καταναλωτές. Πάντως, οι εκτιμήσεις είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μάλλον θα υπάρξουν αυξήσεις δεδομένης της αυξημένης ζήτησης και της πιο πιεσμένης κατάστασης που αναμένεται στη χονδρική.