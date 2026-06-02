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Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – Αναφορές για ζημιές σε καλλιέργειες

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THESTIVAL TEAM

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Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδένδρι του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Meteology, έχει καταγραφεί χαλάζι μεγέθους καρυδιού, ενώ οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής.

Οι παραγωγοί προχωρούν ήδη σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών.

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Θεσσαλονίκη Χαλάζι

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