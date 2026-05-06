Τσουκαλάς: Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση

«Η Υπουργός Εργασίας, στην ίδια φράση, καταγγέλλει ως ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη. Αυτό από μόνο του αρκεί για να αξιολογήσει καθένας την αξιοπιστία της κυβερνητικής ρητορικής», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις της Νίκης Κεραμέως.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση», «λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο» και «λαϊκισμός είναι η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πρότασης των αντιπάλων σου γιατί δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα».

«Εκτός και αν η κυβέρνηση θεωρεί πως η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να έχει αλλά πρότυπα», προσθέτει. Τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με παραδείγματα τεκμηρίωσε την πρόταση του «που βασίζεται στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα» και σχολιάζει: «Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση της κυρίας Κεραμέως. Είναι δύσκολο να υπερασπιστείς μια αποτυχημένη πολιτική που κατάφερε το αδύνατο, οι εργαζόμενοι στη χώρα να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ταυτόχρονα η πιο χαμηλή παραγωγικότητα και η πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη». «Θέλει πολύ κόπο να μεταφραστεί σε εφαρμοσμένη πολιτική η ιδεοληπτική κοινωνική μεροληψία κατά της μισθωτής εργασίας. Εκτός αν Υπουργός Εργασίας ισχυρίζεται πως λέει ψέματα η Eurostat», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση της υπουργού πως «είναι εθνική αποστολή να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό», σημειώνει ότι θα πρέπει να απαντήσει τα εξής:

«Πώς θα γυρίσουν όταν η εργασία στην Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για τους νέους με προσόντα;

Πώς θα ερμηνεύσουν τις ανεκδιήγητες τοποθετήσεις της Υπουργού ένας προγραμματιστής, ένας αναλυτής δεδομένων, ένας εργαζόμενος σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης, στον οποίον η κυρία Κεραμέως παρουσιάζει ως «λαϊκισμό» ό,τι εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία;

Πώς θα επιστρέψουν, όταν η κυβέρνηση τους λέει πως πρέπει να εργάζονται περισσότερες ώρες και να αμείβονται λιγότερο;

Πώς θα γυρίσουν όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία για να αναβαθμιστεί το παραγωγικό μοντέλο;».

Υπενθυμίζεται ότι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία σχολίασε σήμερα στο ΕΡΤnews η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού». Παράλληλα διέψευσε σενάρια για περικοπές στις συντάξεις χηρείας, ενώ εστίασε και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τονίζοντας ότι πρόκειται να αντιμετωπιστεί. «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», σημείωσε ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα επαγγελματικά ταμεία που «αποτελούν επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου», με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα η Υπουργός υποστήριξε ότι «πολιτική λαϊκισμού είναι να λες οριζόντια ότι δουλεύεις τέσσερις ημέρες αντί για πέντε και παίρνεις τα ίδια χρήματα, χωρίς να εξηγείς πώς θα καλυφθεί η διαφορά». Η ίδια υποστήριξε ότι ήδη υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας: «Υπάρχει δυνατότητα σήμερα, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να συμφωνηθεί τετραήμερη εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί όπου το επιλέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες».