Συνελήφθη 56χρονος στη Θεσσαλονίκη για τηλεφωνικές απάτες σε Σέρρες και Λάρισα – Άρπαξαν 40.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Συνελήφθη χθες (5 Μαΐου 2026) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας 56χρονος, για 2 τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες σε Σέρρες και Λάρισα.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε προχθές το πρωί σε ηλικιωμένη γυναίκα στις Σέρρες προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί της έχει τραυματιστεί σοβαρά και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα για να γίνει εγχείρηση.

Στη συνέχεια άλλος συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να παραδώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, καθώς ενδέχεται να «πέσει» θύμα απάτης.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο, στις 2 Μαΐου 2026 εξαπάτησαν ακόμα έναν ημεδαπό άνδρα στην Λάρισα, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Από την κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.