Tραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 47χρονος μετά από ανατροπή “γουρούνας”

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 47χρονου άνδρα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς εντοπίστηκε νεκρός τις βραδινές ώρες της Τρίτης, έπειτα από ανατροπή τετράτροχου οχήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης ενημερώθηκε για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του, σε περιοχή βορειοανατολικά της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, κοντά στο ρέμα Μαΐστρου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου εντόπισαν τον άνδρα καταπλακωμένο από το όχημά του, το οποίο είχε ανατραπεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πρόκειται για 47χρονο ημεδαπό, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του. Η σορός του άτυχου άνδρα απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από το αρμόδιο εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών.