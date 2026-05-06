Έφυγε από το μνημόσυνο του ανιψιού του και σκότωσε τον Νικήτα ο 54χρονος – “Ποτέ δεν ξεπέρασε το χαμό του παιδιού του”, λέει ο ξάδερφός του

Ο Κωνσταντίνος Βαρότσης, ξάδερφος του δράστη που σκότωσε τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό μίλησε για τις τραγωδίες που έχει υποστεί ο ίδιος και ο συγγενής του τα τελευταία χρόνια χάνοντας και οι δύο τα παιδιά τους σε τροχαία.

Δύο αγαπημένα ξαδέρφια που μεγάλωσαν μαζί σκοτώθηκαν με διαφορά επτά ετών σε τροχαία, στο ίδιο ακριβώς σημείο και την ίδια ώρα.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας βύθισε στο πένθος την οικογένεια του κυρίου Κώστα που είδε τον γιο του και τον ανιψιό του να φεύγουν από τη ζωή με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο. Συνοδηγοί σε μοιραία οχήματα που στον ίδιο δρόμο της παραλιακής στο Ηράκλειο Κρήτης άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Μάλιστα, όπως ο ίδιος λέει στο protothema.gr, ο ξάδερφος του και δράστης, ήταν στο μνημόσυνο του ανιψιού του και φεύγοντας από την εκκλησία, δολοφόνησε το άλλο το παιδί.

«Χτες είχα το μνημόσυνο του γιου μου και είχε έρθει και ο ξάδερφός μου. Θα ερχόταν στο σπίτι μετά το μνημόσυνο για να καθίσουμε και στο δρόμο συνάντησε τον 21χρονο και έγινε το κακό. Ποτέ δεν ξεπέρασε το χαμό του παιδιού του. Δεν ξεπερνιέται αυτό αλλά μάλλον πίστεψε ότι σκοτώνοντας θα δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού του. Είναι δύσκολες οι ώρες για όλους μας», δήλωσε.

Ο Κωνσταντίνος Βαρότσης, ο πατέρας του αδικοχαμένου Χάρη συντετριμμένος είχε μιλήσει, τότε, στο protothema.gr για την απώλεια του γιου του και του ανιψιού του: «Πριν εφτά χρόνια έχασα τον γιο μου, τον Χάρη σε τροχαίο, στο ίδιο ακριβώς σημείο του δρόμου και την ίδια ώρα που έφυγε από τη ζωή και ο 17χρονος ανιψιός μου, πριν λίγο καιρό. Το ακούς και δεν μπορείς να το πιστέψεις… Ο θρήνος μας μεγάλος. Συνοδηγός ήταν και ο γιος μου, τότε, συνοδηγός και ο ανιψιός μου, τώρα. Ο γιος μου έδωσε 20 μέρες μάχη στην εντατική και ο ανιψιός μου πάλεψε μόλις 19 ημέρες. Δυστυχώς και τα δυο παιδιά έφυγαν από τη ζωή αφήνοντας στις ζωές μας ένα μεγάλο κενό».