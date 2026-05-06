Η FIFA επέβαλλε απαγόρευση μεταγραφών στον Πανσερραϊκό για τις επόμενες τρεις περιόδους

Η FIFA έριξε «καμπάνα» στον Πανσερραϊκό με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους.

Όπως έγινε γνωστή η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους στην ομάδα των Σερρών.

Ο Πανσερραϊκός είχε παρόμοιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του και έτσι το ban είχε αρθεί έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί αν θα τακτοποιήσουν οι Σερραίοι και αυτό το θέμα και θα αρθεί το ban για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

