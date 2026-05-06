Γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα

Αντιμέτωποι με ένα τυπικό μεν, σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα βρέθηκαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθη από τη Βουλή.

Και αυτό γιατί έλαβαν κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαϊου, πλην όμως είδαν ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημμέλημα.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ: ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα.

Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές της ΝΔ ελέγχονται σε βαθμό πλημμελήματος, είδαν όμως με αναστάτωση την περιγραφή στην κλήση της εισαγγελίας και έσπευσαν να ζητήσουν διευκρινίσεις. Στην εξίσωση μπήκαν και οι δικηγόροι αρκετών εκ των ελεγχομένων, οι οποίοι είναι σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με αυτό το δεδομένο, αργότερα σήμερα ή αύριο αναμένεται να σταλεί «ορθή επανάληψη», με το σωστό αδίκημα.

Βουλευτές που ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός επιβεβαίωσαν στο protothema.gr το σοβαρό τυπικό σφάλμα, επισημαίνοντας ότι αυτό καταδεικνύει την προχειρότητα της διαδικασίας. Μάλιστα, αρκετοί επισημαίνουν ότι αυτό εξηγεί και την προχειρότητα της δικογραφίας και της ποινικής αξιολόγησης που γίνεται για τις περιπτώσεις τους. Μάλιστα, νομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό το γεγονός “θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και κίνδυνο παραγραφής”.

Το γεγονός επιβεβαιώνει στο protothema.gr και ο δικηγόρος ελεγχομένων πολιτικών προσώπων, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. «Πράγματι σήμερα εκ παραδρομής της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε ορισμένους εμπλεκόμενους, κοινοποιήθηκε κλήση προς εξηγήσεις με εσφαλμένο το ποσό της φερόμενης ζημίας. Άμεσα ενημερώθηκε η γραμματεία για το λάθος της και ακολουθούν νέες κλήσεις με τα ορθά ποσά. Όσο αφορά όμως τους εντολείς μου, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνα Παπακώστα, σε αυτούς οι κλήσεις έχει τα ορθά ποσά», αναφέρει σε δήλωσή του.

Κλήση για παροχή εξηγήσεων έχουν λάβει επίσης και τα μη πολιτικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας.