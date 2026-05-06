Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες κατηγορούμενοι για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν δύο νεαρούς και με αφορμή τη ομάδα που υποστηρίζουν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Lίγη ώρα μετά την επίθεση αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αγρινίου εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισοδίου και τους συνέλαβαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.

Αγρίνιο

