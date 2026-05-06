Τραμπ για Τεντ Τέρνερ: Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της τηλεόρασης και φίλος μου

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τεντ Τέρνερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον ιδρυτή του CNN ως «έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών» στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, σημειώνοντας ότι δημιούργησε το CNN και αργότερα το πούλησε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Τέρνερ είχε απογοητευτεί προσωπικά από την πορεία του δικτύου μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, υποστηρίζοντας ότι το CNN μετατράπηκε σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο ίδιος πρέσβευε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Τέρνερ «ήταν ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της τηλεόρασης και φίλος μου. Όποτε τον χρειαζόμουν, ήταν εκεί, πάντα πρόθυμος να αγωνιστεί για έναν καλό σκοπό».