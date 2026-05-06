MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Τεντ Τέρνερ: Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της τηλεόρασης και φίλος μου

|
THESTIVAL TEAM

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τεντ Τέρνερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον ιδρυτή του CNN ως «έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών» στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, σημειώνοντας ότι δημιούργησε το CNN και αργότερα το πούλησε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Τέρνερ είχε απογοητευτεί προσωπικά από την πορεία του δικτύου μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, υποστηρίζοντας ότι το CNN μετατράπηκε σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο ίδιος πρέσβευε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Τέρνερ «ήταν ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της τηλεόρασης και φίλος μου. Όποτε τον χρειαζόμουν, ήταν εκεί, πάντα πρόθυμος να αγωνιστεί για έναν καλό σκοπό».

CNN Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 λεπτά πριν

Οικογενειακή τραγωδία στο Τέξας: Εστιάτορας σκότωσε σύζυγο, παιδιά και αυτοκτόνησε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Σέρρες: Αυτοψία στον Τύμβο Καστά το Σάββατο από την Λίνα Μενδώνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά σε χώρο εργοστασίου, στη βιομηχανική περιοχή – Στο σημείο 38 πυροσβέστες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΓΣ Ηρακλής: “Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μπαινοβγαίνει στις εγκαταστάσεις μας τρομοκρατώντας αθλητές, οικογένειες και παιδιά”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λαμία: Στη φυλακή γονείς που κακοποιούσαν το νεογέννητο μωρό τους – “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κρήτη: Eνώπιον του εισαγγελέα oδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 21χρονου