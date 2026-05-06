Χαρακόπουλος: Στη συνταγματική αναθεώρηση θα τεθεί και ο ρόλος του βουλευτή

«Οι βουλευτές είναι οι καλύτεροι ιμάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα όταν έχουμε μία κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, το οξυγόνο, τη φωνή, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών κοινωνιών». Αυτά τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο ΣΚΑΙ Radio 100,3.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ΝΔ είναι «ένας ζωντανός οργανισμός» και αμέσως προσέθεσε: «Από τη μεταπολίτευση έως σήμερα έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, καθώς κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην ευρωατλαντική συμμαχία. Αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν, βεβαίως, όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων. Δεν κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια, η ΝΔ είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου, τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μία πολύ γόνιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας».

Αναφερόμενος στο χρέος του βουλευτή, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε: «Είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας, των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Καθημερινά, γινόμαστε δέκτες τέτοιων ζητημάτων, θεμάτων, παραπόνων. Δεν ρωτούμε ποιος είναι αυτός που χτυπάει το κουδούνι του βουλευτικού γραφείου το Σαββατοκύριακο, που ο βουλευτής βρίσκεται στην εκλογή του περιφέρεια και δέχεται πολίτες. Δεν ρωτούμε αν έχει ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, αν έχει ψηφίσει τον βουλευτή – τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω – που έρχεται να μου θέσει ένα ζήτημα. Εξετάζω αν αυτό που μου ζητά, όπως μου το παρουσιάζει, ακούγεται εύλογο και δίκαιο και τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση της διοίκησης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά, βεβαίως, δεν θα χρειαζόταν αν η διοίκηση, το ψηφιακό κράτος ήταν σε έναν άριστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε, όμως, ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του, καταφεύγοντας στον βουλευτή, τον αντιπρόσωπό του».

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ακόμη ότι «επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα πειστικής εναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή, επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μία σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Αυτό λογικό είναι να μη βοηθά αν θέλετε τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μία αυξημένη πλειοψηφία τριών πέμπτων για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή νέων επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί; Γιατί ακριβώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν το γράμμα, αλλά όχι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη».

Τέλος, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την παρουσία του Κώστα Καραμανλή στο επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, απάντησε ότι «δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι έπρεπε να είναι».