Έκλεψαν ξαπλώστρες από πασίγωνστο beach bar της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

Φτερά έκαναν οι ξαπλώστρες από πασίγνωστο beach bar στην περιοχή της Καλλιθέας, στη Χαλκιδική.

Η κλοπή έγινε σήμερα τα ξημερώματα ενώ σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύει η Εφημερίδα Κασσάνδρα, οι δράστες κινήθηκαν με φορτηγό, στο οποίο και φόρτωσαν τις ξαπλώστρες που έκλεψαν.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, οι δράστες πέρα από ξαπλώστρες βούτηξαν και εξοπλισμό από το beach bar.

Δείτε το βίντεο από την Εφημερίδα Κασσάνδρα: