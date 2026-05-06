Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο στην 72χρονη ιδιοκτήτρια

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο στην 72χρονη που είχε στήσει παράνομο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Αττικής.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη για απόπειρα εκβίασης για ποσό 150 ευρώ και όχι για ποσό 2.000 ευρώ, που αναγραφόταν στο κατηγορητήριο, για μια πράξη έκθεσης από τις τρεις που της είχαν αρχικά αποδοθεί και για απείθεια. Στην 72χρονη δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, ενώ την καταδίκη της είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας.

Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε πως φιλοξενούσε ηλικιωμένους έναντι αμοιβής περίπου 500-600 ευρώ και πως νοίκιαζε το διαμέρισμα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Πρόεδρος: Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα;

Κατηγορούμενη: Εάν την χρειάζονταν θα ειδοποιούσα το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλίσεις και μου ήρθε αυτή η κυρία μέσα στα αίματα.

Όταν ρωτήθηκε για την τροφή που παρείχε στους φιλοξενούμενους, η 72χρονη υποστήριξε ότι ήταν υψηλής ποιότητας, ενώ αναφορικά με τις καταγγελίες πως έδινε ληγμένα τρόφιμα απάντησε: «Το γιαούρτι που λένε τρεις ημέρες είχε λήξει. Και σε μωρό να το δώσεις αυτό δεν παθαίνει κάτι».

Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;

Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε Εισαγγελέα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα δεν θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτά. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.

Η καταγγέλλουσα επέμεινε στην κατάθεσή της πως η 72χρονη της ζήτησε 2.000 ευρώ για να φιλοξενεί τη μητέρα της

«Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι, αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα», είπε στην κατάθεσή της.

Πρόεδρος: Πώς ήταν ο χώρος που είδατε;

Μάρτυρας: Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με ευρύχωρο σαλόνι και κάποια δωμάτια ξεχωριστά. Είδα να φιλοξενούνται άνθρωποι στα δωμάτια.

Πρόεδρος: Πώς σας φάνηκε ο χώρος ;

Μάρτυρας: Δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο, δεν θα άφηνα τη μητέρα μου. Συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1.500 έως 2.000 ευρώ, αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου.

Ο κοινωνικός λειτουργός περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατούσε στο παράνομο γηροκομείο.

«Πήγαμε μαζί με την αστυνομία και τον εισαγγελέα. Στην αρχή δεν μας άνοιγε. Καταρχάς εκεί μέσα υπήρχε μια δυσωδία μάλλον από τα ζώα. Ήταν τέσσερα σκυλιά και μια γάτα. Όταν μπήκαμε βρήκαμε τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια. Βρήκαμε μια κυρία αφυδατωμένη και υποσιτισμένη. Αν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ήταν πραγματικά ετοιμοθάνατη.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα», κατέθεσε ο κοινωνικός λειτουργός.

Υπέρ της κατηγορούμενης κατέθεσαν άλλοι συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, οι οποίοι υποστήριξαν πως οι υπηρεσίες φροντίδας ήταν άψογες.