Φάμελλος σε ευρωβουλευτές της Αριστεράς: Επείγουσες αλλαγές στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της Αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος για την έκθεση του 2025 που αφορά την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας.

«Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας, των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς» ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

«Όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή», τόνισε.