“Την τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω”: Το προαίσθημα του Νικήτα για τις αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας από τον 54χρονο

Για μια τραγική κατάληξη ενός προμελετημένου εγκλήματος κάνει λόγο η αδελφή του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος χθες το απόγευμα έπεσε νεκρός από το όπλο του Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου.

Όπως δε λέει η ίδια, ο αδελφός της είχε δηλώσει πως «δεν θα γλιτώσει» από τις επιθέσεις του 54χρονου οι οποίες ήταν επανειλημμένες.

Συγκεκριμένα όπως λέει στο protothema.gr, ο αδελφός της ζούσε καθημερινά υπό το φόβο του 54χρονου ο οποίος τον παρακολουθούσε και είχε βάλει σκοπό να τον σκοτώσει. Ο δράστης, μάλιστα, είχε ρίξει και προειδοποιητικές -στην κυριολεξία- βολές, καθώς είχε ανοίξει «πυρ» εναντίον του Νικήτα άλλες δύο φορές στο παρελθόν.

Το 2024, ελάχιστους μήνες μετά το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου με το αμάξι που οδηγούσε ο 21χρονος, ο δράστης είχε επιτεθεί με όπλο στο θύμα και στην αδελφή του.

«Τότε τους είχε πυροβολήσει. Τον αδελφό μου και την αδελφή μου. Μπήκε ο αδελφός μου μπροστά για να σώσει την αδελφή μας αλλά αστόχησε αυτός. Η σφαίρα έπεσε μακριά», λέει η αδελφή του αδικοχαμένου νεαρού και εξηγεί πως ο 54χρονος είχε πάθει εμμονή με τον Νικήτα.

Πριν από μερικούς μήνες πυροβόλησε ξανά τον 21χρονο, αλλά και αυτή τη φορά αστόχησε. Ο Νικήτας, όμως, φοβόταν και είχε ένα κακό προαίσθημα. Πως η τρίτη φορά θα είναι και η μοιραία. «Πριν από δύο μήνες τον κυνήγησε με το όπλο. Είχε κρυφτεί πίσω από τα χόρτα και τον χτύπησε πισώπλατα όπως και τώρα. Αυτή, τη δεύτερη φορά που τον πυροβόλησε, πήγαμε στην Αστυνομία αλλά δεν έκαναν τίποτα. Πήγαινε στη δουλειά της μάνας μας και απειλούσε, την έστηνε κοντά στη δουλειά του αδελφού μου και τον παρακολουθούσε. Ο αδελφός μου έλεγε την “τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω”», τονίζει.

Παράλληλα, η ίδια επισημαίνει πως ο δράστης και η γυναίκα του δεν μπόρεσαν ποτέ να δεχτούν ότι ο θάνατος του γιου τους ήταν ένα δυστύχημα. Για το οποίο, μάλιστα, το θύμα θα δικαζόταν ως ο οδηγός του αυτοκινήτου το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο το 2023.

Η αδελφή του Νικήτα ξεσπά και ρίχνει ευθύνες και στη σύζυγο του 54χρονου την οποία θεωρεί ηθική αυτουργό στη δολοφονία του αδελφού της. «Ο αδελφός μου τότε ήταν άπειρος οδηγός και βρήκε το μπελά του ενώ είχε πάει να βοηθήσει. Το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του, απλά επειδή είχε δίπλωμα πήγε να κάνει εξυπηρέτηση σε κάποιον άλλον γιατί είχε πιεί. Και στο αμάξι ήταν μέσα ο γιος του. Θα γινόταν κανονικά δικαστήριο για το τροχαίο αλλά αυτοί ήθελαν να πάρουν εκδίκηση. Δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι ήταν ατύχημα. Η γυναίκα του τα έχει κάνει όλα. Αυτή είχε την εμμονή. Ακούω γιατί ο αδελφός μου δεν έφευγε να γλιτώσει; Το Δεκέμβριο είχε θέμα στην καρδιά, έπαιρνε φάρμακα, ήταν άρρωστος. Για αυτό δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι», δηλώνει η αδελφή του θύματος.

Αύριο η κηδεία του Νικήτα

Εν τω μεταξύ, στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα. Εκεί, αύριο Πέμπτη συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.