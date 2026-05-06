Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού

Στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού, προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, έτρεχε με 72 χλμ./ώρα ενώ κινείτο στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί της τροχαίας Καλλιθέας εντοπίζουν με ραντάρ τον 23χρονο με το πατίνι

Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα.

Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.