Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού
Στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού, προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, έτρεχε με 72 χλμ./ώρα ενώ κινείτο στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά.
Η στιγμή που οι αστυνομικοί της τροχαίας Καλλιθέας εντοπίζουν με ραντάρ τον 23χρονο με το πατίνι
Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
