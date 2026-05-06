Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός 54χρονου σε παλιό βαγόνι κοντά στα Δικαστήρια
Σορός ενός 54χρονου άνδρα εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα μέσα σε παλιό βαγόνι κοντά στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε από σεκιούριτι, μέσα σε ένα βαγόνι στον κόμβο Δικαστηρίων με παλαιού σταθμού.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 54χρονος ήταν χρήστης ουσιών.
Τις έρευνες έχει αναλάβει το ΑΤ Λευκού Πύργου.