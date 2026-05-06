Συλλήψεις φυγόποινων στη Θεσσαλονίκη – Χειροπέδες σε 5 άτομα σε ένα 24ωρο

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι στοχευμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων και καταζητούμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται:

46χρονη ημεδαπή, η οποία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης Ανακριτή Θεσσαλονίκης για φοροδιαφυγή.

49χρονος ημεδαπός, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, καθώς είχε καταδικαστεί με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 1 μηνός, καθώς και χρηματική ποινή, για λαθρεμπορία εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση λαθρεμπορίας αφορούσε τη μη καταβολή δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, με το συνολικό ποσό που στερήθηκε το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, ενώ η δράση τελέστηκε κατά συναυτουργία και στο πλαίσιο σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργημάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.