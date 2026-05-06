MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων, που ο ένας κρατάει τον άλλον

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο Σπήλιος Λιβανός στο Action24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της “εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα” και συμπλήρωσε πως “οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια”. Για τον κ. Λιβανό ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και του υπουργού. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο Forum των Δελφών μίλησε για σοβαρά εγκλήματα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Επίσης, ο πρώην υπουργός παρουσίασε την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα ως παράγοντα “κουτσομπολιού” και αποπροσανατολισμού» προσθέτει, επισημαίνοντας ότι «αρνήθηκε κατηγορηματικά να ελεγχθεί από τη Δικαιοσύνη για τα όσα αναφέρονται στις δικογραφίες και κρύφτηκε χωρίς αιδώ πίσω από το Άρθρο 86 του Συντάγματος, που δήθεν η ΝΔ θέλει να αναθεωρήσει». «Βέβαια, αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται. Ξέχασε, όμως, να απολογηθεί για τις υπόλοιπες εννιά, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ, εμπλέκεται σε υποθέσεις με παρεμβάσεις για ακύρωση ελέγχων, αλλοίωση στοιχείων, αποφυγή κυρώσεων και διατήρηση επιδοτήσεων υπέρ φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επαναφέρει το αίτημα «όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και για όσους υπάρχουν επαρκή στοιχεία να φτάσουν να κριθούν στη δικαιοσύνη».

«Το ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει γίνει μια συμπαγής ομάδα συγκάλυψης και μπαζώματος σκανδάλων, ότι αρνούνται να κάνουν προανακριτικές επιτροπές και, όπου υποχρεώνονται, βάζουν μια σειρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία τους και την αναζήτηση της αλήθειας και στη συνέχεια πάνε στα κανάλια και πανηγυρίζουν για την απαλλαγή τους, είναι μια πρακτική που δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό. Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων, που ο ένας κρατάει τον άλλον και έχουν κάνει τη συγκάλυψη καθημερινή πρακτική», τονίζει και καταλήγει:

«Αλήθεια, πού έχει χαθεί η κα. Αραμπατζή, που πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να ελεγχθεί και να αποδείξει την αθωότητά της, δηλώνοντας ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί; Γιατί η ΝΔ πανηγυρίζει όταν αίρονται οι ασυλίες των βουλευτών της για να ελεγχθούν για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και κωφεύει όταν πρόκειται για υπουργούς;».

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ισπανία: Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Γιάννης Τσορτέκης για το σοβαρό τροχαίο του: Πήγα και ήρθα, τότε φοβήθηκα και είχα μαζευτεί για ένα διάστημα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 6η Μαΐου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 3 εκατ. ευρώ η λεία της

ΧΑΛΑΡΑ 19 ώρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια για το 2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που ξεχώρισαν στα Βραβεία FNL

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Τζούλια Κόλλια: Το αυτοάνοσο που είχα προκάλεσε την αναβολή στη δεύτερη εγκυμοσύνη