Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ για καταστροφή καθισμάτων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πληρώσει το πρόστιμο των 10.000 ευρώ που του επέβαλε η ΔΕΑΒ, για καταστροφή καθισμάτων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του χαμένου τελικού με τον ΟΦΗ κατέστρεψαν 160 καθίσματα στο Πανθεσσαλικό στάδιο και αυτό ανάγκασε τη ΔΕΑΒ να τιμωρήσει με πρόστιμο τους Θεσσαλονικείς.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

