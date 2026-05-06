Μυτιλήνη: Έξι χρόνια κάθειρξης σε άνδρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι – Ανεστάλη η ποινή μέχρι το Εφετείο

Σε ποινή κάθειρξης έξι χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, άνδρας, κάτοικος του χωριού Ίππειος της Λέσβου, ο οποίος πριν από πέντε χρόνια, τον Μάιο του 2021, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι, επειδή …έσκιζε τις σακούλες με τα σκουπίδια του, «και έπρεπε να μάθει». Σύμφωνα με μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, στις διαμαρτυρίες τους απάντησε: «Όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει τον λόγο!».

Δεδομένου του ότι η απόπειρα δολοφονίας ζώου είναι πλέον κακούργημα, δικάστηκε και καταδικάστηκε στη βαριά παραπάνω ποινή, ενώ καταδικάστηκε επίσης και σε έξι μήνες φυλάκιση για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι ποινές επιβλήθηκαν με αναστολή έως εκδικάσεως της εφέσεως. Ας σημειωθεί ότι από το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου του είχε ήδη επιβληθεί και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ!

Για την ιστορία, το γατάκι επέζησε, με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, και υιοθετήθηκε. Τελικά πέθανε το 2025 από άλλα αίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μυτιλήνη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

