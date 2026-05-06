Ανατριχίλα στο Ηράκλειο: Η σύντροφος του 21χρονου έβλεπε live μέσω βιντεοκλήσης την δολοφονία του από τον 54χρονο

Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο από τον 54χρονο δράστη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και συγκλονίζουν.

Όπως αποκαλύφθηκε λίγες ώρες μετά την δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο, τη στιγμή που σημειωνόταν η αιματηρή επίθεση ο νεαρός βρισκόταν σε ανοιχτή βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με το «Βήμα» η νεαρή γυναίκα είδε σε ζωντανή μετάδοση τα τελευταία λεπτά της ζωής του συντρόφου της, προτού ο 54χρονος του κόψει το νήμα της ζωής με τέσσερις πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα μέσα από την οθόνη του κινητού της αντίκρισε τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Η ίδια, σε κατάσταση πανικού και απόλυτου σοκ, ειδοποίησε τόσο την αδερφή του θύματος όσο και τις Αρχές, περιγράφοντας όσα τραγικά παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο.

Ο άτυχος νεαρός ήταν αδύνατον να αποφύγει τον θάνατο. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του τον εγκλώβισε και τον έβαλε στο στόχαστρο από απόσταση λίγων μόνο μέτρων.

Οι ρίζες του χθεσινού φονικού βρίσκονται στο 2023. Τότε είχε σκοτωθεί ο 17χρονος γιος του καθ’ ομολογίαν δράστη σε τροχαίο δυστύχημα. Οδηγός στο μοιραίο αυτοκίνητο ήταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε πριν από ένα 24ωρο.

Του είχαν προτείνει να μετακομίσει στην Αθήνα

Η οικογένεια του 21χρονου είχε προτείνει επανειλημμένα να μετακομίσει στην Αθήνα, αλλά εκείνος δεν ήθελε να φύγει από το Ηράκλειο.

Τα διαστήματα που δεν σημειώνονταν επιθέσεις και εντάσεις ήταν μικρές παρενθέσεις, όπως λένε συγγενείς και φίλοι των δύο οικογενειών.

Οι απειλές ήταν επαναλαμβανόμενες, ενώ κατά διαστήματα γείτονες του 21χρονου ανέφεραν πως ο άντρας που τον είχε στοχοποιήσει, παρακολουθούσε τις κινήσεις του.

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα μιλούν για ένα έγκλημα προμελετημένο. Υποστηρίζουν πως ο 21χρονος βρισκόταν διαρκώς στο στόχαστρο, αλλά έμεινε απροστάτευτος.

Οι γονείς και η αδερφή του 21χρονου που χθες δολοφονήθηκε, κάνουν λόγο για τραγικά λάθη της Αστυνομίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί, όπως λένε, ο άνθρωπός τους.

«Μου είχε κάνει μήνυση για ψευδή κατηγορία. Όταν έκανε την επίθεση να τον σκοτώσει κάτω από το σπίτι μας, μου έκανε μήνυση ότι τον κατήγγειλα, λέει, και δεν ήταν αυτός. Προφανώς και τον είδα. Τετ-α-τετ ήρθαμε πριν βγάλει το όπλο να πυροβολήσει. Μπροστά ήμουνα και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου.

Όταν είχε ρίξει τον αδερφό μου κάτω, όταν έκανε την επίθεση στο σπίτι μας, όταν βγήκα έξω, γιατί εγώ βγήκα και κυνήγησα τον αδερφό μου και τον σταμάτησα, που τον είχε κάτω και τον έδερνε και έτρεξε αυτός να φύγει, εγώ αυτόν πήρα κυνήγι. Απλά σταμάτησε απέναντί μου και με κοιτούσε και τον κοιτούσα και μετά έβγαλε το όπλο και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου. Το όπλο το έβγαλε από το τσαντάκι που φορούσε στη μέση του.

Το ξύλο το βρήκε στο χωράφι μας. Δεν ξέρουμε αν ήταν ξύλο, μας είπαν ότι ήταν σίδερο. Δεν μας τα λέγαν όλα οι γονείς μας, γιατί εγώ δεν μένω εκεί. Δεν μένω εκεί, δεν ξέρω από πότε απειλούσε. Δεν μας τα λέγαν οι γονείς μας», λέει στο MEGA η αδερφή του θύματος.

Η είδηση προκαλεί σοκ σε ολόκληρη την Κρήτη και «ντύνει» την οικογένεια του θύματος στα μαύρα.

Υπό τον φόβο επεισοδίων από συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα, ο εισαγγελέας πήγε το μεσημέρι στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου παρέμεναν υπό κράτηση οι δύο κατηγορούμενοι.

Η σορός του δολοφονημένου Νικήτα θα μεταφερθεί το βράδυ στο πατρικό του και αύριο συγγενείς και φίλοι θα τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία. Τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν δρακόντεια, υπό των φόβο επεισοδίων, με τις Αρχές να προσπαθούν να προλάβουν τη «γέννηση» ακόμα μιας βεντέτας στην Κρήτη.