Κλαυδία: Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών

Από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου ονειρευόταν να πάει στη Eurovision η Κλαυδία, η οποία τότε ήταν τριών ετών.

Η τραγουδίστρια, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 2025 με το τραγούδι «Αστερομάτα» και κατέκτησε την έκτη θέση, έδωσε συνέντευξη στην ιταλική τηλεόραση και δήλωσε πως ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής της.

Η Κλαυδία, όπως φαίνεται σε απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου στο «Breakfast@Star», ανέφερε αρχικά πως η Eurovision ήταν μία μεγάλη της επιθυμία που πραγματοποιήθηκε: «Πάντα ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision και πιο συγκεκριμένα, από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω στη Eurovision και ευτυχώς έγινε. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια, η οποία φέτος θα ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, δήλωσε ευγνώμων που ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι της και τη στήριξε: «Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα. Όλα ήρθαν τέλεια, οι Έλληνες αγάπησαν το τραγούδι και το γεγονός πως ήταν ελληνικό τραγούδι. Ένιωσαν περήφανοι που εκπροσωπήθηκαν με ένα ελληνικό τραγούδι, με παραδοσιακό υπόβαθρο. Με στήριξαν σε όλη τη διαδικασία», ανέφερε.

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η Κλαυδία φαίνεται πως επισκέφτηκε με την Ιταλίδα δημοσιογράφο το σχολείο της: «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις εδώ. Ήμουν το δημοφιλές κορίτσι του σχολείου, αυτό που τραγουδούσε πάντα. Ήμουν στην ομάδα βόλεϊ και έπαιζα πολλές ώρες», είπε.

