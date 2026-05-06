Τραγωδία με βρέφος στην Αίγινα: “Οι γονείς είναι απαρηγόρητοι, μας πήραν τηλέφωνο κλαίγοντας” λέει συγγενής του ζευγαριού

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγινα το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένα μωρό, που βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα, άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι που έτρωγε, του προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς του αμέσως το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας όπου γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή.

«Μας πήρε τηλέφωνο ο πατέρας της μικρής και μας είπε ότι το παιδί πήγε στο νοσοκομείο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε», λέει στενό συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού που έχασε το 21μηνων βρέφος.

«Χτύπησε το τηλέφωνο και μας είπε ο πατέρας της μικρής ότι κάτι έπαθε όταν έτρωγε τσουρέκι και πήγαν το μωρό στο κέντρο υγείας και δεν τα κατάφερε. Εμείς είμαστε καθόδων και πηγαίνουμε στην Αίγινα. Οι γονείς είναι απαρηγόρητοι από αυτό που τους βρήκε», λέει το στενό συγγενικό πρόσωπο στο newsit.gr.

Το χαμόγελο της μικρής μόλις 21μηνων έσβησε μέσα σε λίγα λεπτά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος δεν τα κατάφερε και η οικογένεια βυθίστηκε στην θλίψη. Η μικρή τον Αύγουστο θα γινόταν δύο χρονών όμως δεν πρόλαβε πότε να χαρεί, να ζήσει και να ξανά χαμογελάσει.

Η ανακοίνωση της ΔΥΠΕ

«Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι). Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα.

Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα. Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά».