Σοκάρει πρώην παίκτης του Άρη: “Οπαδοί της ομάδας μπήκαν στα αποδυτήρια και έβγαλαν όπλα”

Σε αποκαλύψεις, που θα συζητηθούν και έχουν προκαλέσει… θόρυβο, προχώρησε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Πάπε Σέιχ Ντιόπ.

Μιλώντας το podcast, «El After de Post United» ο 28χρονος Σενεγαλέζος, που είχε ένα σύντομο πέρασμα από τους «κίτρινους» έκανε λόγο για απειλές με… όπλα, που δέχθηκε από οπαδούς, αυτός και οι τότε συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της ομάδας, προκειμένου να κερδίσουν ένα ντέρμπι, το οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε ποιο ήταν.

«Στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα.

Ήταν το ντέρμπι, που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο.

Μπήκαν οι ultras και μας είπαν “αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε”.

Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο και έλεγαν “σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Μάλιστα, βγήκε μια παρόμοια ιστορία.

Για έναν πρόεδρο που έβγαλε ένα όπλο ή κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα αυτό είναι φυσιολογικό».