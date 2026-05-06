MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκάρει πρώην παίκτης του Άρη: “Οπαδοί της ομάδας μπήκαν στα αποδυτήρια και έβγαλαν όπλα”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε αποκαλύψεις, που θα συζητηθούν και έχουν προκαλέσει… θόρυβο, προχώρησε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Πάπε Σέιχ Ντιόπ.

Μιλώντας το podcast, «El After de Post United» ο 28χρονος Σενεγαλέζος, που είχε ένα σύντομο πέρασμα από τους «κίτρινους» έκανε λόγο για απειλές με… όπλα, που δέχθηκε από οπαδούς, αυτός και οι τότε συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της ομάδας, προκειμένου να κερδίσουν ένα ντέρμπι, το οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε ποιο ήταν.

«Στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα.

Ήταν το ντέρμπι, που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο.

Μπήκαν οι ultras και μας είπαν “αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε”.

Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο και έλεγαν “σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Μάλιστα, βγήκε μια παρόμοια ιστορία.

Για έναν πρόεδρο που έβγαλε ένα όπλο ή κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα αυτό είναι φυσιολογικό».

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ταχιάος από τη Βουλή: Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Ποια είναι η πιθανότερη ημερομηνία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Basketball League: Αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ να “σφραγίσει” αύριο την πρόκριση για τα ημιτελικά των πλέι οφ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν για δασμούς Τραμπ: Η ΕΕ είναι “έτοιμη για όλα τα σενάρια”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Σενάριο πολλαπλής κρίσης στο “Παπαγεωργίου” με σεισμό, φωτιά και εκκένωση – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα – Θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη