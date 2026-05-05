FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ

Άμεση τεχνική υποστήριξη για έκτακτες βλάβες σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία έως 55 kVA προσφέρει η ΔΕΗ με τη νέα υπηρεσία, FixItBnB, με 24/7 πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να αισθάνονται ασφαλείς, έχοντας άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, τεχνικό λέβητα φυσικού αερίου ή κλειδαρά, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Μέσα από νέες υπηρεσίες και εξατομικευμένα προϊόντα τεχνολογίας και ενέργειας, και συνεχίζοντας να βελτιώνει συστηματικά την εμπειρία πελάτη σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενός σύγχρονου Powertech Ομίλου που αξιοποιεί τεχνολογία, δεδομένα και τεχνογνωσία για να προσφέρει πιο προηγμένες, πιο ανθρώπινες και πιο χρηστικές λύσεις στους πελάτες της.

Διαχείριση βλαβών με άμεση ανταπόκριση

Σε περίπτωση βλάβης, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας οδηγεί σε άμεση κινητοποίηση τεχνικού, με κάλυψη κόστους έως 400 ευρώ ανά επίσκεψη και έως τέσσερις επισκέψεις ετησίως. Η υποστήριξη παρέχεται σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η υπηρεσία καλύπτει τέσσερις βασικές ειδικότητες – ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, κλειδαρά και τεχνικό καυστήρα φυσικού αερίου – που συγκεντρώνουν τις συχνότερες ανάγκες ενός καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σταθερό κόστος και επιπλέον κάλυψη

Το FixItBnB έχει διάρκεια ενός έτους και διατίθεται με χρέωση 7,4 ευρώ τον μήνα, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με οικιακά ή επαγγελματικά προϊόντα ρεύματος ΔΕΗ. Στο πακέτο περιλαμβάνεται δώρο η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενισχύοντας το επίπεδο προστασίας για ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων έως 55 kVA. Σε περίπτωση επείγουσας τεχνικής ανάγκης λειτουργεί 24ωρη τηλεφωνική γραμμή (210-3497020), μέσω της οποίας καταγράφεται το περιστατικό και δρομολογείται η άμεση αποστολή τεχνικού. Παράλληλα, για αναγγελία συμβάντος αστικής ευθύνης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anaggelies.loipoi@ethnikiasfalistiki.gr.

Η ΔΕΗ επεκτείνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των υπηρεσιών της, επενδύοντας σε σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των πελατών της. Μέσα από υπηρεσίες όπως το FixItBnB, η ΔΕΗ προσφέρει πρακτική υποστήριξη στους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, διευκολύνοντας τη διαχείριση και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργία τους.