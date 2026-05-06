MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το βρέφος που πνίγηκε από τσουρέκι

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του βρέφους 21 μηνών το οποίο πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα, εξέδωσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν περίπου στις 19:40 η μητέρα του παιδιού έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, αναφέροντας επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος.

Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφάρμοσε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια και στη συνέχεια καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή του παιδιού, περίπου στις 20:45, με τη συνοδεία γιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, δυστυχώς χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

“Υπήρχε μεγάλη δυσκολία να αφαιρεθεί το ξένο σώμα, δηλαδή το κομμάτι τσουρέκι. Τελικώς τα κατάφεραν αλλά δυστυχώς το παιδί έπαθε καρδιοαναπνευστική ανακοπή”, τόνισε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστος Ροϊλός.

Και πρόσθεσε: “Τα 45 λεπτά που διήρκησε το ταξίδι του γινόταν ΚΑΡΠΑ. Διασωληνώθηκε αμέσως μόλις έφτασε στο Τζάνειο αλλά το παιδί δεν άντεξε, στην πραγματικότητα είχε μηδενικές πιθανότητες επιβίωσης”.

Αίγινα βρέφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Συναγερμός στις αρχές: Πρώτο ύποπτο κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 45 λεπτά πριν

Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και την Επαρχιακή Οδό 15

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Παράταση έως τις 20 Μαΐου για τον διαγωνισμό “Πράσινο Μπαλκόνι” του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος με πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Δείτε φωτό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ξεχωριστή στιγμή για τον ΠΑΟΚ: Γενέθλια με τον Γιαννάκη στην προπόνηση πριν την Αθήνα – Δείτε βίντεο