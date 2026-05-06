Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το βρέφος που πνίγηκε από τσουρέκι

Ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του βρέφους 21 μηνών το οποίο πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα, εξέδωσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν περίπου στις 19:40 η μητέρα του παιδιού έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, αναφέροντας επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος.

Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφάρμοσε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια και στη συνέχεια καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή του παιδιού, περίπου στις 20:45, με τη συνοδεία γιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, δυστυχώς χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

“Υπήρχε μεγάλη δυσκολία να αφαιρεθεί το ξένο σώμα, δηλαδή το κομμάτι τσουρέκι. Τελικώς τα κατάφεραν αλλά δυστυχώς το παιδί έπαθε καρδιοαναπνευστική ανακοπή”, τόνισε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστος Ροϊλός.

Και πρόσθεσε: “Τα 45 λεπτά που διήρκησε το ταξίδι του γινόταν ΚΑΡΠΑ. Διασωληνώθηκε αμέσως μόλις έφτασε στο Τζάνειο αλλά το παιδί δεν άντεξε, στην πραγματικότητα είχε μηδενικές πιθανότητες επιβίωσης”.