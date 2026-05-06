MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και την Επαρχιακή Οδό 15

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα:

1.   Εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς ξεκινώντας την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 και με διάρκεια δύο ημέρες, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07.00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

2.   Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί της επαρχιακής οδού αρ. 15 (Λαγκαδά-Κολχικού-Βόλβης-Ρεντινάς), και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα μεταξύ των οικισμών Προφήτης και Νυμφόπετρας, με κατεύθυνση από και προς Λαγκαδά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από την Πέμπτη 07 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αγρίνιο: Το πρώτο πρόστιμο μέσω drone της Πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνελήφθη 56χρονος στη Θεσσαλονίκη για τηλεφωνικές απάτες σε Σέρρες και Λάρισα – Άρπαξαν 40.000 ευρώ από ηλικιωμένη

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον 22 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Προς τα Κανάρια Νησιά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού – Όλο το σχέδιο εκκένωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δικό του όρκο έδωσε δημοτικός σύμβουλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – Έντονη αντίδραση από Άδωνι Γεωργιάδη