Ζελένσκι: Η Ρωσία παραβίασε την εκεχειρία, δεν μας δεσμεύει τίποτα πλέον

Το Κίεβο θεωρεί πως δεν δεσμεύεται πλέον από τη μονομερή εκεχειρία που είχε ανακοινώσει η Μόσχα ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι παραβίασε πρώτη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ρωσική πλευρά εκτροχίασε το καθεστώς εκεχειρίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του το πρωί της Τετάρτης, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει αργότερα μέσα στην ημέρα για τα επόμενα βήματά της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, Ρωσία και Ουκρανία είχαν ανακοινώσει ανταγωνιστικές προτάσεις εκεχειρίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση.

Αρχικά, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός για την Παρασκευή και το Σάββατο, προκειμένου να διεξαχθεί η φετινή παρέλαση για τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μόσχα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί κορυφαίο συμβολικό γεγονός για το Κρεμλίνο. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια όπου συμμετείχαν βαριά οπλικά συστήματα και στρατιωτικός εξοπλισμός, φέτος προβλέπεται να συμμετάσχουν κυρίως στρατιωτικά αγήματα πεζικού.

Η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «καταστροφική απάντηση» σε περίπτωση ουκρανικής επίθεσης κατά της παρέλασης. «Εάν το καθεστώς του Κιέβου επιχειρήσει να υλοποιήσει τα εγκληματικά του σχέδια για να διαταράξει τον εορτασμό της 81ης επετείου της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα εξαπολύσουν μαζικό πυραυλικό πλήγμα αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Απαντώντας, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι το Κρεμλίνο φοβάται ενδεχόμενη διατάραξη της παρέλασης από ουκρανικά drones, προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν ζήτησε επισήμως από το Κίεβο συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ουκρανός πρόεδρος αντέτεινε δική του πρόταση εκεχειρίας για την Τρίτη και την Τετάρτη, καλώντας τη Ρωσία να την τηρήσει εάν επιθυμεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η τελετή στη Μόσχα.

«Η Ουκρανία ξεκαθάρισε ότι θα ενεργήσει αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εκκλήσεις της Ρωσίας μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων για εκεχειρία κατά τη διάρκεια της παρέλασης στη Μόσχα», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι «η καθημερινή δολοφονία ανθρώπων» δεν συνάδει με δημόσιους εορτασμούς όπως η ρωσική παρέλαση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία για 1.820 παραβιάσεις της εκεχειρίας, οι οποίες, όπως είπε, περιλάμβαναν βομβαρδισμούς, χερσαίες επιθέσεις και αεροπορικά πλήγματα.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων την Τρίτη, κατηγορώντας ταυτόχρονα τις ουκρανικές δυνάμεις ότι έπληξαν στόχους εντός της Ρωσίας αλλά και στην κατεχόμενη Κριμαία.