Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή μπετονιέρας κατά τη διάρκεια εργασιών στη Σάμο

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Ηραίου στη Σάμο, κατά τη διάρκεια εργασιών σε παραλιακό κρηπίδωμα, όταν μπετονιέρα ανετράπη υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν και να επαναφέρουν τον άνδρα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του άτυχου εργαζομένου πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, με στόχο να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.