ΑΠΘ: Παρέμβαση φοιτητών στη Σύγκλητο για τον νέο κανονισμό στις Εστίες

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ πραγματοποίησαν φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθενται στον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των εστιών, τον οποίο καλούνται να αποδεχθούν μέσω συμφωνητικών έως τις 10 Μαΐου.

Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, ενώ αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή στην αίθουσα συνεδρίασης του οργάνου και συμφωνήθηκε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές αύριο το πρωί για να συζητηθούν αιτήματά τους.

«Θέσαμε τα αιτήματά μας με βάση την απόφαση που πήρε ο Σύλλογος μας, στον άξονα αυτών που φέρνουν με τον νέο κανονισμό, το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση του Κανονισμού, ότι δεν επιτρέπεται να φιλοξενούμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, ακόμα και κατοικίδια και δηλώσαμε ξεκάθαρα τη διαφωνία μας. Από τη μεριά της Συγκλήτου δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον να απαντήσουν οτιδήποτε, αλλά αποφάσισαν να συζητήσουν κεκλεισμένων των θυρών για τις δικές μας ανάγκες», ανάφεραν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης .

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η «Συσπείρωση Πανεπιστημιακών» καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ «να προχωρήσει σε συστηματικό διάλογο με τους οικότροφους και να εγκρίνει με τις θεσμικά δέουσες διαδικασίες έναν νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εστιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ