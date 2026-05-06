ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη για τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων, την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Γι’ αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέφυγε σήμερα να απαντήσει καθαρά αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δηλώνοντας ότι ”αξιολογείται η πρόταση”. Δεν απαντούν ούτε θετικά ούτε αρνητικά, γιατί πρώτα μετρούν το πολιτικό κόστος της συγκάλυψης που επιχειρούν», σχολιάζει και προσθέτει:

«Η ΝΔ δεν αναζητά την αλήθεια. Αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς. Διατρέχει τη Δικαιοσύνη, όπου από τη μία πλευρά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στάθηκε στο ύψος του, διαβιβάζοντας την υπόθεση για νέες διώξεις, ενώ από την άλλη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εμπλεκόμενος ως πρώην αν. επόπτης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επέλεξε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παραβιάζοντας κάθε έννοια αμεροληψίας. Διατρέχει όμως και τη Βουλή. Η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά, με καταγγελίες ακόμη και για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από βουλευτές της ΝΔ. Και τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης: να αποτρέψει τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής, παραβιάζοντας ευθέως το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει αναφέροντας πως «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται, ότι δήθεν για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ΕΥΠ απαιτούνται 151 βουλευτές λόγω ”εθνικής ασφάλειας”, είναι νομικά και κοινοβουλευτικά αβάσιμο» και σημειώνει: «Το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή: η αυξημένη πλειοψηφία των 151 βουλευτών αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της λειτουργίας της ΕΥΠ. Άλλωστε, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συστάθηκε με βάση το άρθρο 144 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τον κανόνα των 120 βουλευτών και όχι των 151».

«Εκτός αν η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι η παρακολούθηση του τότε υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, και του τότε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, άρα κακούργημα, και είναι έτοιμη να κινηθεί ποινικά κατά παντός υπευθύνου», σχολιάζει και καταλήγει:

«Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να λειτουργούν α λα καρτ, ανάλογα με τις ανάγκες της κυβερνητικής συγκάλυψης. Όσο κι αν επιχειρούν να καθυστερήσουν ή να μπλοκάρουν τη διερεύνηση, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».