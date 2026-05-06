Λαμία: Στη φυλακή γονείς που κακοποιούσαν το νεογέννητο μωρό τους – “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας

Μία τρομακτική υπόθεση κακοποίησης παιδιού εκδικάστηκε στη Λαμία, με τους γονείς ενός μωρού na κατηγορούνται ότι το κακομεταχειρίζονταν από τις πρώτες ημέρες της ζωής του και μάλιστα του προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μετά από δύο αναβολές, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας έκρινε ένοχο ένα πρώην ζευγάρι από το Καρπενήσι για τη σοβαρή κακοποίηση του νεογέννητου παιδιού τους, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβαινε από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023, όταν το μωρό απομακρύνθηκε από τους γονείς του με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές φυλάκισης χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Η μητέρα, σήμερα 43 ετών, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη, ενώ ο 47χρονος πατέρας σε 12 χρόνια.

Η έδρα αποφάσισε επίσης ότι η έφεσή τους δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι οδηγήθηκαν άμεσα στη φυλακή και δεν θα παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούσαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ιδιαίτερα αυστηρός ήταν και ο εισαγγελέας, ο οποίος μίλησε για επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο βρέφος και τόνισε ότι το γεγονός πως παραδέχτηκαν ότι ήταν ανίκανοι ως γονείς δεν μειώνει την ευθύνη τους. Όπως ανέφερε, δεν έδειξαν ούτε μεταμέλεια ούτε πραγματικό ενδιαφέρον για την κατάσταση του παιδιού, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει μόνιμο σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο.

Ο πατέρας είχε μάλιστα στο παρελθόν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος άλλου παιδιού του, ενώ είχε χάσει και την επιμέλειά του πριν από χρόνια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μωρό, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, υπέστη επανειλημμένη κακοποίηση από τους πρώτους μήνες της ζωής του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν παιδίατρος διαπίστωσε ανησυχητική αύξηση στην περίμετρο του κεφαλιού του βρέφους και ενημερώθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Αρχικά οι γονείς αρνήθηκαν να μεταφερθεί το παιδί σε δημόσιο νοσοκομείο, όμως μετά από παρέμβαση κοινωνικών λειτουργών και της αστυνομίας, το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, η μητέρα φέρεται να συνέχισε να του προκαλεί τραυματισμούς, μέχρι που δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να απομακρυνθεί άμεσα από κοντά του.

