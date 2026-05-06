 Όλες οι ειδήσεις
Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς  107.160 δικαιούχων έως την Παρασκευή (8.5.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ οι καταβολές των ποσών θα γίνουν με τον παρακάτω τρόπο:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

