Ματέι Λουτσέσκου για τον πατέρα του Ραζβάν: “Δεν νομίζω ότι απολαμβάνει τις νίκες όπως πρέπει”

Ο Ματέι Λουτσέσκου, μιλώντας σε podcast της Ρουμανίας, εξέφρασε το μεγάλο παράπονο που έχει από τον πατέρα του και προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Συγκεκριμένα, ο γιος του Ραζβάν Λουτσέσκου και εγγονός του Μιρτσέα Λουτσέσκου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μίλησε για την οικογένειά του και τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν απολαμβάνει τις νίκες όπως πρέπει.

“Ποτέ δεν σκέφτεσαι πότε είναι η τελευταία φορά που μιλάς σε κάποιον. Υπάρχουν λίγες στιγμές που το αντιλαμβάνεσαι. Είμαι ευγνώμων που ήμουν εκεί. Έμαθα από εκείνον πως το γεγονός ότι δεν φτάνεις στην επιτυχία είναι επειδή τα παράτησες. Ήταν κοντά στον Θεό. Ό,τι έκανε, το έκανε στο 100%. Αυτό το πέρασε και στον πατέρα μου.

Δεν νομίζω ότι απόλαυσε τις νίκες όπως έπρεπε. Πάντα σκεφτόταν το επόμενο ματς. Έτσι σκέφτεται και ο πατέρας μου. Συνολικά στην οικογένεια το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε μια παύση να απολαύσουμε τα επιτεύγματα μας.

Πάντα είμαστε επικεντρωμένοι στον επόμενο στόχο και αυτό είναι κρίμα. Μερικές στιγμές χάνονται, ενώ θα έπρεπε να απολαύσουμε τις επιτυχίες μας για ένα διάστημα”, ήταν τα λόγια του Ματέι Λουτσέσκου.

Όσον αφορά την ημέρα της κηδείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, είπε: “Ο πατέρας μου ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους ήρθαν στην κηδεία του παππού μου. Ήταν μια κίνηση σεβασμού προς τους ανθρώπους που ήταν μαζί μας τις δύσκολες στιγμές”.