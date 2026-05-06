MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποια σημεία

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης πρασίνου επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και αύριο Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης πρασίνου στο οδικό τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της οδού Καραολή και Δημητρίου έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα πορείας από και προς Καβάλα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

ΕΟΠΥΥ: Από σήμερα σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αιγύπτιος ασέλγησε εις βάρος ανηλίκων στη Σύμη: Αναβλήθηκε για το 2027 η δίκη, οργή από τους κατοίκους – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ουγγαρία: Μεγιστάνας των ΜΜΕ που σχεδίαζε τις εκστρατείες του Όρμπαν προσφέρει εταιρίες του στο κράτος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Βελόπουλος για υποκλοπές: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ΝΔ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

FT: Οι αεροπορικές “κόβουν” 2 εκατ. θέσεις από τις πτήσεις του Μαΐου λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ