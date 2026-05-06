MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Δ. Ωραιοκάστρου: Δωρεάν εξέτασης μνήμης σήμερα από το University of York Europe Campus και την Alzheimer Ελλάς

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το Τμήμα Ψυχολογίας του University of York Europe Campus και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer με την υποστήριξη του Δήμου Ωραιοκάστρου διοργανώνουν Ημέρα Δωρεάν Εξέτασης Μνήμης σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 09.00 ως τις 14.00 στο νέο campus του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Yorkστην περιοχή της Γαλήνης στο Ωραιόκαστρο.

Οι ενδιαφερόμενοι (άνω των 60 ετών) θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν δωρεάν προληπτικό έλεγχο μνήμης με τη χρήση κατάλληλων ειδικών τεστ.Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 10-15 λεπτά.

Μία ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων από την Alzheimer Ελλάς και τον Τομέα Νευροψυχολογίας και Νευροεπιστημών του Τμήματος Ψυχολογίας του York Europe Campus θα αναλάβουν την επιστημονική επίβλεψη της δράσης. Στην δράση θα συμμετέχουν εθελοντές φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Γνωστική Νευροψυχολογία και στην Κλινική Νευροψυχολογία του York Europe Campus.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται επιτόπου σχετικά με την αξιολόγηση του τεστ και θα τους δίνονται οι αντίστοιχες οδηγίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και ραντεβού μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313304068 (ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:00).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μαρινάκης: Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη-Χατζηδάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Τέσσερις, ακόμη, αποκατεστημένες Κρήνες στην Άνω Πόλη αποδίδονται στους πολίτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ομάδα ατόμων χτύπησε 14χρονη και της πήρε το κινητό – Συνελήφθη μια 15χρονη

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό της: Στο κινητό του από Μέριλιν Μονρόε που με είχε, με έγραψε “Σουλτάνα”