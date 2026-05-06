Δ. Ωραιοκάστρου: Δωρεάν εξέτασης μνήμης σήμερα από το University of York Europe Campus και την Alzheimer Ελλάς

Το Τμήμα Ψυχολογίας του University of York Europe Campus και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer με την υποστήριξη του Δήμου Ωραιοκάστρου διοργανώνουν Ημέρα Δωρεάν Εξέτασης Μνήμης σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 09.00 ως τις 14.00 στο νέο campus του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Yorkστην περιοχή της Γαλήνης στο Ωραιόκαστρο.

Οι ενδιαφερόμενοι (άνω των 60 ετών) θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν δωρεάν προληπτικό έλεγχο μνήμης με τη χρήση κατάλληλων ειδικών τεστ.Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 10-15 λεπτά.

Μία ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων από την Alzheimer Ελλάς και τον Τομέα Νευροψυχολογίας και Νευροεπιστημών του Τμήματος Ψυχολογίας του York Europe Campus θα αναλάβουν την επιστημονική επίβλεψη της δράσης. Στην δράση θα συμμετέχουν εθελοντές φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Γνωστική Νευροψυχολογία και στην Κλινική Νευροψυχολογία του York Europe Campus.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται επιτόπου σχετικά με την αξιολόγηση του τεστ και θα τους δίνονται οι αντίστοιχες οδηγίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και ραντεβού μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313304068 (ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:00).