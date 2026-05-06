MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γαστούνη: Οχτώ προσαγωγές για τον εμπρησμό του μαγαζιού του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί – Πώς κινήθηκαν οι δράστες

|
THESTIVAL TEAM

Σε οχτώ προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία για τον εμπρησμό και την καταστροφή του μαγαζιού του περιπτερά Χρήστου Σαμψώνη, στη Γαστούνη ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο άγριου επεισοδίου ξυλοδαρμού σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη είσοδο του καταστήματος, μπήκαν στον χώρο, τοποθέτησαν μέσα μια παλέτα και της έβαλαν φωτιά.

«Σπάσανε τη τζαμαρία, βάλανε την παλέτα μέσα και βάλανε φωτιά και φούντωσε όλο», είπε ο Χρήστος Σαμψώνης.

Όπως προσθέτει, το κατάστημα ήταν σχεδόν έτοιμο καθώς σε πέντε ημέρες θα άνοιγε: «Έκανα ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε. Και μας πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι το μαγαζί καίγεται».

Στο πλευρό του βρίσκεται ο συνέταιρός του -και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης – Μανώλης Θεοδωρακόπουλος. «Δυστυχώς έχουμε βάλει το κεφάλι μας στο χαντάκι και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα» λέει χαρακτηριστικά.

Ο ξυλοδαρμός

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Μετά το περιστατικό εκείνο, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Γαστούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Τραυματίστηκε 12χρονος στην Κοζάνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αγρίνιο: Το πρώτο πρόστιμο μέσω drone της Πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα

Ακραία τοποθέτηση Τζήμερου για Τσίπρα: "Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…"
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ακραία τοποθέτηση Τζήμερου για Τσίπρα: “Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τη ΔΥΠΑ – Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εμφάνιση δύο φιδιών μέσα σε λίγες μέρες σε νηπιαγωγείο στις Συκιές – “Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Την απόσυρση του κανονισμού των φοιτητικών εστιών ζητούν φοιτητές του ΑΠΘ